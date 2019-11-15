Гутуевский мост в Петербурге станет односторонним

Санкт-Петербург, 15 ноября. На новому мосту через Екатерингофку сделают трехполосную дорогу, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В Северной столице благоустроят набережную Обводного канала. Речь идет об участке от улицы Степана Разина до Межевого канала, где появится одностороннее движение.

Проект реконструкции Обводного канала подрядчик планировал сдать до конца 2019 года. Однако сроки согласования проектной документации решили изменить.

Гутуевский мост реконструируют, здесь организуют одностороннее движение по Двинской улице, пишет издание «Петербургский дневник».

Напомним, что в конце сентября Беглов подписал изменения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Поправки будут способствовать увеличению числа контрактов для частных компаний.

Частники смогут выполнять работы по благоустройству и поставлять необходимую для этого технику.