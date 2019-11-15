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Полиция нашла в Петербурге поджигателя Jaguar хоккеиста СКА

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Полиция нашла в Петербурге поджигателя Jaguar хоккеиста СКА

Санкт-Петербург, 15 ноября. Полиция задержала 48-летнего мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля Jaguar, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября на Московском проспекте. По предварительной информации, ранее судимый мужчина поджег иномарку 32-летнего хоккеиста Пахрудина Гимбатова.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, пишет «Петербургский дневник».

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что ранее между Гимбатовым и злоумышленником произошел дорожный конфликт. После перепалки мужчина приехал к месту парковки Jaguar и поджег его, передает «360».

Ранее сообщалось, что в столице Приморского края неизвестный поджег несколько дорогих иномарок.

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