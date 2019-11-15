Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Сборная России по футболу выйдет против бельгийцев без Головина

44
0 Оставить комментарий

Сборная России по футболу выйдет против бельгийцев без Головина

Санкт-Петербург, 15 ноября. Сборная России по футболу перед матчей с бельгийцами провела открытую тренировку на «Газпром Арене» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российские футболисты готовятся к отборочному матчу Евро-2020. По словам главного тренера Станислава Черчесова, на сборах в Сочи выполнили все, что было запланировано.

«Однако есть неприятная новость — в завтрашнем матче не примет участие один из лидеров сборной — Александр Головин», — сказал наставник.

Сборная России по футболу выйдет против бельгийцев без Головина

Журналисты спросили капитана команды Артема Дзюбу, не душно ли играть на стадионе под крышей. 

«Это гораздо лучше, чем в ноябре играть при низкой температуре или под дождем», — пошутил игрок.

Сборная России по футболу выйдет против бельгийцев без Головина

Матч против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгия с 24 баллом располагается на первой строчке.

Напомним, что обе команды досрочно вышли на Евро-2020. Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября в Бухаресте.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров