Сборная России по футболу выйдет против бельгийцев без Головина

Санкт-Петербург, 15 ноября. Сборная России по футболу перед матчей с бельгийцами провела открытую тренировку на «Газпром Арене» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российские футболисты готовятся к отборочному матчу Евро-2020. По словам главного тренера Станислава Черчесова, на сборах в Сочи выполнили все, что было запланировано.

«Однако есть неприятная новость — в завтрашнем матче не примет участие один из лидеров сборной — Александр Головин», — сказал наставник.

Журналисты спросили капитана команды Артема Дзюбу, не душно ли играть на стадионе под крышей.

«Это гораздо лучше, чем в ноябре играть при низкой температуре или под дождем», — пошутил игрок.

Матч против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгия с 24 баллом располагается на первой строчке.

Напомним, что обе команды досрочно вышли на Евро-2020. Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября в Бухаресте.