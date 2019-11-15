Малафеев рассказал о самой любимой картине в Эрмитаже

Санкт-Петербург, 15 ноября. Известный российский вратарь Вячеслав Малафеев заявил, что больше любит Эрмитаж, чем Третьяковскую галерею. Об этом он сказал на полях Петербургского культурного форума, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Малафеев отметил, что больше всего ему запомнилась картина «Танец» Анри Матисса. Он добавил, что на этом полотне «присутствует что-то футбольное».

«В 2008 году «Зенит» завоевал кубок УЕФА. Я держал кубок и на нем что-то подобное было изображено. Зеленый фон картины — футбольное поле. Анри — имя художника, и так зовут известного футболиста из Франции», — пояснил свой выбор экс-голкипер.

Напомним, что во второй день культурного форума обсуждается подготовка Петербурга к Евро-2020. Малафеев выразил уверенность, что в город на Неве устремятся туристы из разных стран мира.

«Нам есть что показать: Мариинка, Эрмитаж.«Алые паруса», если застанут, то вообще с ума сойдут. Я люблю Петербург, невзирая на нашу погоду, я всегда возвращаюсь, мне очень хорошо здесь, очень комфортно. Уверен, что мы удивим болельщиков из других стран», — заключил он.

Ранее замминистра культуры Павел Степанов рассказал о подготовке фильма про футболиста Льва Яшина. Он отметил, что в России спортивные драмы стали очень популярны.