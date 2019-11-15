Подготовку к Евро-2020 обсудили на полях культурного форума в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Второй день Петербургского культурного форума посвятили подготовке к Евро-2020, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Впервые к чемпионату Европы власти подготовят масштабную культурную программу.

«Аудитория чемпионата мира по футболу в 2018 году превысила четыре миллиарда человек. Организаторы воспользуются возможностью и покажут гостям (Евро-2020 — прим. ФАН) Петербург, погрузят их в атмосферу высокой культуры», — сказала вице-премьер России Ольга Голодец.

По словам замминистра культуры Павла Степанова, планируется использовать материальную базу, созданную к ЧМ-2018. Он также рассказал о производстве в России фильмов о спорте.

«Считалось, что спортивные драмы неинтересны. Но «Легенда 17», «Движение вверх», «Тренер» разрушили этот стереотип», — пояснил Степанов.

Он добавил, что сейчас готовится к выходу в прокат фильм о величайшем футболисте страны Льве Яшине.

Напомним, что Петербургский культурный форум проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября.