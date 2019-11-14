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Ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта завершен в Петербурге

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Ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта завершен в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Капитальный ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта, на участке от 13-й до 20-й линий Василевского острова, завершен, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вместо девяти запланированных месяцев работ строители уложились в четыре. Были устранены дефекты в гранитной облицовке стен, заасфальтированы тротуары, а также отремонтированы перила. Рабочие удалили коррозию и заново отлили декоративные элементы, которые с годами были утрачены.

Ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта завершен в Петербурге

Реставрационные работы обошлись городской казне в сумму менее 36 миллионов рублей из 39 выделенных городским бюджетом миллионов. Подрядчики обещают, что теперь как минимум ближайшие 50 лет реставрация набережной не понадобится.

Ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта завершен в Петербурге

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу Детского поликлинического отделения №58, где этим летом проводился ремонт.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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