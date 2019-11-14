Ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта завершен в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Капитальный ремонт на набережной Лейтенанта Шмидта, на участке от 13-й до 20-й линий Василевского острова, завершен, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вместо девяти запланированных месяцев работ строители уложились в четыре. Были устранены дефекты в гранитной облицовке стен, заасфальтированы тротуары, а также отремонтированы перила. Рабочие удалили коррозию и заново отлили декоративные элементы, которые с годами были утрачены.

Реставрационные работы обошлись городской казне в сумму менее 36 миллионов рублей из 39 выделенных городским бюджетом миллионов. Подрядчики обещают, что теперь как минимум ближайшие 50 лет реставрация набережной не понадобится.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу Детского поликлинического отделения №58, где этим летом проводился ремонт.