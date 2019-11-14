Беглов заявил о необходимости серьезных инвестиций в исторический центр Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября. Открытие VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошло в атриуме главного штаба Эрмитажа, губернатор Северной столицы Александр Беглов поприветствовал участников мероприятия.

Руководитель города отметил, что в текущем году очень насыщенная деловая повестка, впервые по итогам форума планируется подписать более 90 соглашений, пишут «Невские новости».

«В эпоху глобализации растет интерес к современному искусству. И нашему городу необходимо найти баланс между классикой и авангардом, между соблюдением традиций и творческим экспериментом», — подчеркнул Беглов.

Глава Северной столицы обратил внимание на то, что городу необходимы серьезные инвестиции в исторический центр. По его словам, все объекты культуры надо восстанавливать, а также он напомнил, что совсем недавно был открыт после капремонта Музей обороны и блокады Ленинграда.

Кроме того, в четверг было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве правительства города с ЗАО «Русская медиагруппа». Беглов поблагодарил руководство медиагруппы за активное участие в жизни города.