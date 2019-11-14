Беглов поблагодарил участников «Доброфорума 8.0»

Санкт-Петербург, 14 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в Международном форуме добровольцев «Доброфорум 8.0», который проходит в петербургском Планетарии №1. Градоначальник поприветствовал участников мероприятия и ознакомился с проектами активистов.

Основной идеей «Доброфорума 8.0» стало волонтерство как незаменимый инструмент достижения целей национальных проектов. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители социальных и добровольческих организаций, а также эксперты некоммерческой сферы.

Александр Беглов обратил внимание на акцию «Чистые игры». Проект позволяет сочетать уборку Петербурга и игру, что стало очень хорошей традицией, демонстрирующей любовь к родному городу.

Во время выступления на форуме губернатор напомнил о главном празднике петербургских выпускников — «Алых парусах». Беглов отметил, что раньше Северная столица арендовала корабль, проход которого является кульминацией торжества, а в 2019 году в водах Невы появился отечественный фрегат «Россия», и это стало очень значимым событием.

«Этот фрегат не только для жителей Петербурга, он для всей молодежи нашей страны. Что такое «Алые паруса»? Это, прежде всего, мечта, это уважение, любовь. Мечта есть у каждого из нас, и к нам приезжают в гости до 1,5 миллиона человек, чтобы посмотреть на эту мечту. Я хочу вам пожелать, чтобы все ваши мечты сбылись. Спасибо вам большое, я уверен, что страна находится в надежных руках!» — сказал Беглов.

В заключение губернатор поблагодарил волонтеров и отметил, что форум — это прекрасная возможность обменяться «добром своего сердца», пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Губернатор назвал мероприятие уникальным событием, которое притягивает к себе профессионалов из разных городов и стран.