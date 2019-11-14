Путин может принять участие в открытии памятника Гранину в Петербурге

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. Об этом сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

На 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме Степашин заметил, что приезд главы российского государства в Северную столицу зависит от его графика.

«Очень надеюсь, что в конце ноября. Мы планировали завтра, но Владимир Владимирович на саммите БРИКС, а он сказал, что открывать будет сам», — подчеркнул президент Российского книжного союза.

Ранее сообщалось, что памятник писателю Даниилу Гранину откроют 15 ноября в рамках Петербургского международного культурного форума. Над монументом писателю работали 12 человек, группу возглавил литейщик Михаил Аккузин.