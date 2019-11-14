Русский музей заключил первые соглашения на Международном культурном форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Русский музей и Приморская государственная картинная галерея подписали соглашение о сотрудничестве на деловой площадке Международного культурного форума в Мраморном зале Российского этнографического музея в Петербурге. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Соглашение подписали директор Русского музея Владимир Гусев и директор картинной галереи Алена Даценко. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Русским музеем и Центральной городской публичной библиотекой имени В.В. Маяковского.

Также Владимир Гусев и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева подписали соглашение о сотрудничестве по организации и обеспечению деятельности в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» на базе Республиканского художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Кроме того, Русский музей заключил соглашение о сотрудничестве с Академическим Малым драматическим театром — Театром Европы.

Напомним, Международный культурный форум открылся 14 ноября. В церемонии открытия, которая состоялась в Главном штабе «Эрмитажа», приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.