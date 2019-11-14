Голодец и Мединский открыли Международный культурный форум в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Международный культурный форум открылся в четверг в Петербурге. В церемонии открытия, которая состоялась в Главном штабе «Эрмитажа», приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

«Культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство. Это очень важно, чтобы придать импульс сближению в той или иной сфере. Прежде всего — это площадка для профессионалов, которые договариваются о будущих контактах», — отметила Голодец.

Она добавила, что в этом году число участников увеличилось до рекордных 35 тыс. человек. Это на 5 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Ожидается, что дискуссии будут вестись вокруг кино, литературы, живописи и литературы.

Как сообщает «Культуромания», форум собрал выдающихся деятелей искусства. Известно, что в мероприятии примут участие режиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук, пианист Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет, джазмены Тиль Брённер и Игорь Бутман, а также директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и директор «Третьяковской галереи» Зельфира Трегулова.

Министр культуры Владимир Мединский считает, что столь большой размах форума свидетельствует о больших преобразованиях в искусстве. Он привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которому, число россиян, позитивно оценивающих ситуацию в этой сфере, за последние 5 лет выросло в 1,5 раза.