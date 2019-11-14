Конференция по защите детских прав открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Научно-практическая конференция «Институт уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации», приуроченная к десятилетию института защиты детских прав, открылась в Северной столице. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что омбудсмены из 35 регионов страны, а также представители научного сообщества, общественных организаций и СМИ прибыли в Петербург. В Большом зале юридического факультета СПбГУ главные защитники детских интересов обсудят проблемы, с которыми они сталкиваются, а также поделятся опытом решения трудных задач.

Второй день работы будет проходить в рамках практических секций на пяти площадках. Гости из регионов посетят уникальные учреждения Санкт-Петербурга, где помогают детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.