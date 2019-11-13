Беглов оценил работу снегоплавильни в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочий объезд в Невском районе города, в ходе которого проверил работу снегоплавильного пункта.

Снегоплавильня на Октябрьской набережной начала функционировать в 2012 году. За это время пункт переработал 256 тысяч тонн снега, а в последнем сезоне принял рекордное количество снежных масс – 284 тысячи кубометров. Об этом сообщают «Невские новости».

Беглов отметил, что снегоплавильные пункты весьма востребованы в Северной столице. Важно, чтобы городские каналы не засорялись от сброшенного в них снега.

На данный момент в городе работают 11 таких пунктов. По словам губернатора Петербурга, за сутки они перерабатывают более 600 тысяч кубометров, что равносильно 7 тысячам КамАЗов.

12-я снегоплавильня сейчас строится на Обводном канале, еще две станции планируется возвести на юго-западе и северо-западе города.