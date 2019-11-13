Беглов назвал дату завершения подготовки к зиме

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к зимнему времени года до 20 ноября.

По его словам, окончательно подготовка будет завершена в период с 15 по 20 ноября. Беглов подчеркнул, что осталось дождаться только уборочную зимнюю технику. Об этом пишут «Невские новости».

«Осталось еще 200 с лишним единиц, которые необходимо получить до конца января», — заметил градоначальник.

Также все районы до 15 ноября получат паспорта готовности. В среду губернатор Петербурга проинспектировал социальные объекты, расположенные в Невском районе, главная проблема которого, как указал Беглов, заключается в отсутствии нормативно-социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ и поликлиник.

Градоначальник посетил Уткинскую заводь, где расположен заброшенный детский сад. Здание пытаются построить уже около пяти лет. За это время часть конструкций пришла в ненормативное состояние.

«И требования изменились за эти годы, поэтому приходится перепроектировать и укреплять ряд конструкций», — подчеркнул Беглов, поставив задачу ввести в эксплуатацию детсад на 150 мест в декабре 2019 года.

Александр Беглов посетил Детское поликлиническое отделение №58 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8». По его словам, медучреждение уже находится на пути становления бережливой. Глава Северной столицы рассказал, что первый этаж отремонтирован, появились детские комнаты, а поликлиника переведена на систему открытой регистратуры.