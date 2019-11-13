Беглов осмотрел детскую поликлинику №58 в Невском районе

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу Детского поликлинического отделения №58 в ходе визита в Невский район.

Летом в детской поликлинике, расположенной на Искровском проспекте, шел ремонт. Во время визита глава города осмотрел помещения и побеседовал с посетителями медицинского учреждения. Беглов поинтересовался, довольны ли жители Невского района обслуживанием в поликлинике. Пациенты похвалили качество оказываемых услуг и обратили внимание на хорошее отношение персонала.

Кроме того, губернатору показали новый уникальный аппарат УЗИ. Таких приборов в Петербурге всего несколько штук, пишут «Невские новости». Сотрудники учреждения поблагодарили Беглова за аппарат и за другую помощь, оказанную детской поликлинике.

Ранее губернатор проинспектировал строительство детского сада у ЖК «Ласточкино гнездо». Здание планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года. Детсад рассчитан на 190 воспитанников.