Беглов планирует привлечь в Петербург до 10 млрд рублей за счет сотрудничества с «Роснано»

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду встретился с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом на полях Петербургского международного инновационного форума.

По словам градоначальника, корпорация может выделить Петербургу от 4 до 5 млрд рублей по нацпроекту «Цифровая экономика» и столько же — по нацпроекту «Промышленный экспорт». Всего же в масштабах страны «Роснано» планирует выделить на реализацию этих двух направлений по 20 млрд рублей.

«Мы подберем предприятия для участия в этих проектах и создадим для них соответствующие условия», — приводит слова губернатора портал «Невские новости».

Речь в первую очередь идет о предприятиях, чей объем продаж превышает 500 млн рублей в год и которые поставляют продукцию на экспорт. Чубайс в свою очередь отметил, что Петербург должен находиться в авангарде инновационного и промышленного развития России.

Напомним, что в среду в Северной столице стартовал двенадцатый Петербургский международный инновационный форум, который продлится до 15 ноября. В мероприятии примут 300 организаций из 40 стран, а главной темой станет «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». Целью форума является обсуждение перспектив выхода на внешние рынки и развитие конкурентоспособности.

Ожидается, что в дискуссиях примут участие глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс, консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима и заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев.