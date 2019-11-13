Беглов проинспектировал строительство детсада у ЖК «Ласточкино гнездо»

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Северной столицы Александр Беглов проинспектировал строительство детского сада на 190 мест на Октябрьской набережной в Невском районе.

Возведение социального объекта предусмотрено адресной инвестиционной программой комитета по строительству города на текущий год и плановой программой на ближайшие два года в микрорайоне ЖК «Ласточкино гнездо». Ввод здания в эксплуатацию состоится в декабре 2020 года, пишут «Невские новости».

По распоряжению руководителя Петербурга все новые детские сады строятся с бассейнами, это учреждение не станет исключением. Беглов лично осмотрел помещение, где будет бассейн. Помимо этого, глава Северной столицы указал на то, что микрорайон активно застраивается.

Ранее Беглов подписал закон о выплатах на приобретение жилья для семей с детьми-инвалидами.