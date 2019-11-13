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Экономика

Главной темой ПМИФ-2019 станет экспортная политика

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Главной темой ПМИФ-2019 станет экспортная политика

Санкт-Петербург, 13 ноября. Двенадцатый Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ) стартовал в Северной столице. Как сообщают организаторы, мероприятие проходит в выставочном центре «ЭкспоФорум» и продлится до 15 ноября.

Главной темой в этом году станет «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». Целью форума является обсуждение перспектив выхода на внешние рынки и развитие конкурентоспособности.

В дискуссиях примут участие глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс, консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима, руководитель программ в РФ группы Всемирного банка Кристофер Миллер, заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев и другие высокопоставленные гости. Организатором выступил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, а главными партнерами проекта стали РЖД, Роснано и Япония.

Суммарно в форуме будет задействовано 300 организаций из 40 стран мира. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил надежду на то, что все участники смогут в течение этих нескольких дней найти друзей и партнеров.

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