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Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с Toyota

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Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с Toyota

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент «Тойота Мотор» Сюдзи Сугу подписали в Северной столице соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан на XII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с Toyota

В этом году инновационный форум посвящен теме «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики».

Напомним, страной — партнером ПМИФ-2019 является Япония. На форуме намерены обсудить перспективы выхода на внешние рынки, национальную конкурентоспособность и диверсификацию экспорта.

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Источник: Невские новости
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