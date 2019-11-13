Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с Toyota

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент «Тойота Мотор» Сюдзи Сугу подписали в Северной столице соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан на XII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В этом году инновационный форум посвящен теме «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики».

Напомним, страной — партнером ПМИФ-2019 является Япония. На форуме намерены обсудить перспективы выхода на внешние рынки, национальную конкурентоспособность и диверсификацию экспорта.