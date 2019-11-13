Беглов наградил представителей фармацевтических компаний на форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил на XII Петербургском международном инновационном форуме представителей лучших фармацевтических компаний.

Глава города награждал представителей фармацевтических компаний за победу в конкурсе «Лучший инновационный продукт в сфере медицины, биотехнологии и фармацевтики». Беглов вручил победителям грамоты и букеты цветов.

Первое место заняла компания Biocad, которая занимается исследованием, разработкой, производством и дистрибуцией фармацевтической и биофармацевтической продукции. Второе место досталось «Витал Девелопмент Корпорэйшн» — разработчику и производителю наборов реагентов для биохимических и иммуноферментных исследований. Тройку лидеров замыкает «Вертекс», который производит препараты для лечения различных заболеваний.