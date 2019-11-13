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Беглов открыл Петербургский международный инновационный форум

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Беглов открыл Петербургский международный инновационный форум

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл XII Петербургский международный инновационный форум.

Глава Северной столицы произнес торжественную речь, заметив, что участниками мероприятия, которое проходит 13 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», стали 300 организаций из 40 стран мира. Беглов выразил надежду на то, что форум, где можно найти друзей и партнеров, понравится всем участникам.

Как сказал градоначальник, Санкт-Петербург был всегда городом инновационным и рад приветствовать новые технологии и компании. Об этом пишут «Невские новости».

Беглов открыл Петербургский международный инновационный форум

Губернатор Петербурга подчеркнул, что на данный момент городская промышленность растет. Это, по его словам, касается в первую очередь высокопроизводительных рабочих мест и области IT-технологий. На мероприятии также присутствовал генконсул Японии Фукусима Масанори. Он поздравил участников с открытием форума и поблагодарил за то, что Токио принимает участие в XII Петербургском международном инновационном форуме в качестве партнера.

«Мы обсудим совместные проекты в области благоустройства городской среды и дорожно-транспортной сферы», — подчеркнул он.

Председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс заметил, что форум с каждым годом набирает потенциал.

«Вместе с главой Петербурга мы обсудили вторую волну инвестиций в high tech — область», — заметил он.

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