Запрет выхода на лед вступает в силу в Петербурге 15 ноября

Санкт-Петербург, 13 ноября. Запрет выхода на лед вступает в силу 15 ноября в Северной столице. В настоящее время разработан проект постановления правительства города, в котором установлены два периода запрета выхода на лед. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Так, первый период начинается 15 ноября и закончится 15 января 2020 года, второй действует с 7 марта по 15 апреля 2020 года.

Как отметила Аришина, городские власти активно готовятся к зимнему периоду и в плане предотвращения несчастных случаев и трагедий, сообщает «Петербургский дневник».

Она отметила, что спасатели систематически проводят тренировки по взаимодействию с разными ведомствами и службами при оказании помощи людям, попавшим в беду на льду. Кроме того, по ее словам, проводятся учения по спасению людей в период ледостава на акватории Финского залива, акватории реки Невы и внутренних водоемах.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра РФ Людмила Паршина заявила, что из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномальный холод, отмечала «Газета.Ru».