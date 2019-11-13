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Циклон принесет в Петербург аномальное тепло

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Циклон принесет в Петербург аномальное тепло

Санкт-Петербург, 13 ноября. Жителей и гостей Петербурга ожидает аномально теплая погода, которую в середине текущей недели принесет в Северную столицу атлантический циклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что 13 ноября Петербург окажется в теплом секторе циклона, однако помимо повышения температуры воздуха жителей города ожидают небольшие дожди и порывистый ветер. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. По данным экспертов, термометры Северной столицы покажут от +6 до +8 градусов, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Потепление ожидается не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Здесь температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что по всей центральной части России в середине ноября температура будет выше нормы. Кроме того, в ближайшее время не стоит ждать выпадения снега в данном регионе.

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Источник: Facebook
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