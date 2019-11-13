«Мост глупости» в Петербурге нашел новую жертву

Санкт-Петербург, 13 ноября. Водитель «Газели» застрял в среду во Фрунзенском районе Петербурга под мостом, зацепившись за часть сооружения. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

По кадрам видно, что автомобиль пытался проехать под мостом на Софийской улице, который местные жителем прозвали «мостом глупости».

«Еще один талантливый водитель. На этот раз Москва нас посетила», — сказал очевидец, комментируя дорожное происшествие.

«Газель» получила серьезные повреждения, из-за дорожного происшествия движение на этом участке дороги затруднено. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что проезд под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге уже стал предметом шуток в социальных сетях, ведь под «мостом глупости», несмотря на предупреждения, застряло уже несколько сотен машин.

Летом перед сооружением установили баннер, который предупреждает водителей о низком мосте. Но, судя по всему, никакие плакаты и другие предупреждения не работают.