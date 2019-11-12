Беглов подписал закон о выплатах на покупку жилья для семей с детьми-инвалидами

Санкт-Петербург, 12 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки в закон «О содействии в улучшении жилищных условий граждан», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Петербурга также внес поправки в порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Документ наделяет семьи с детьми-инвалидами правом на покупку и строительство жилья.

Для получения средств такие семьи должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Правительство города определяет условия выдачи социальных выплат. Документ опубликовали на сайте городской администрации, пишут «Невские новости».

Ранее на заседании правительства Беглов утвердил программу развития госслужбы, которая включает иностранные стажировки.

Он также одобрил дополнительный список объектов для выкупа под социальную инфраструктуру - медицинские и образовательные учреждения, МФЦ.