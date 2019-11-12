Появилось видео сильного пожара в районе Северной ТЭЦ в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 ноября. Сильный пожар произошел в деревне Новое Девяткино в километре от Северной ТЭЦ, видео с места происшествия поступило в распоряжение Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 12 ноября. На место происшествия прибыли экстренные службы. В пресс-службе ПАО «ТГК-1» рассказали, что возгорание произошло в километре от электростанции.Северная ТЭЦ работает в штатном режиме.

На опубликованных кадрах видно, как столб дыма поднимается в воздух. Пожарные борются с возгоранием, информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что на юге Петербурга произошел пожар в многоэтажном доме.