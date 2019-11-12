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Сезон навигации по рекам и каналам в Петербурге закроют 15 ноября

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Сезон навигации по рекам и каналам в Петербурге закроют 15 ноября

Санкт-Петербург, 12 ноября. Навигация по рекам и каналам Петербурга закрывается 15 ноября, рассказали сотрудники центра госинспекции по маломерным судам МЧС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Теплоход «Коломна-1» станет последним судном, которое пройдет по фарватеру Невы. На его борту будет груз, предназначенный для московского метрополитена.

Навигационный период, который начался в середине апреля, составил 218 дней. За это время по маршруту Нева-Волго-Балт прошли около 20 тысяч судов, почти 500 судов зашли в Морской порт Петербурга.

Более 2,6 млн человек приехали в Северную столицу на судах, этот показатель на 15% ниже по сравнению с прошлым годом. Почти 1,1 мнлн человек совершили туристическую поездку на маломерных судах по каналам и рекам Петербурга.

Сезон навигации по рекам и каналам в Петербурге закроют 15 ноября

На пресс-конференции сообщили, что в течение всего навигационного периода произошло всего четыре ЧП. Самым крупным из них стал пожар на теплоходе «Тимирязев» в апреле.

С 1 января по 1 ноября 2019 года число погибших на воде достигло 31. Спасатели также напомнили о запрете выходить на лед до 15 января 2020 года.

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