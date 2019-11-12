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Петербургский реставратор рассказал о секретах арки Главного штаба

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Петербургский реставратор рассказал о секретах арки Главного штаба

Санкт-Петербург, 12 ноября. Известный реставратор Петр Португальский рассказал, что у памятников всего два врага: некачественное исполнение и технические ошибки. Именно это случилось с аркой Главного штаба в Петербурге.

Португальский отметил, что декор и колесница Славы на арке Главного штаба сделаны неправильно. По его словам, император Николай I захотел, чтобы в Петербурге появилась такая же величественная композиция как на Бранденбургских воротах в Берлине.

Однако немецкая скульптура была выполнена из литой меди толщиной 10 мм. Такую конструкцию петербургская арка могла бы не выдержать. В итоге композицию сделали из меди 0,8 мм на демидовских заводах. А в смете было указано, что ее произвели в Англии.

«По нашим прикидкам, было расхищено 80% сметы! Даже чугунное основание было отлито некачественно», — пояснил реставратор, его слова приводит «Петербургский дневник».

Реставратор добавил, что специалистам пришлось хорошо поработать при восстановлении арки. Полые фигуры заполнили пеной, теперь памятнику не угрожает агрессивная окружающая среда.

Ранее сообщалось, что на Васильевском острове во время реставрации храма нашли уникальную фреску, выполненную по сухой штукатурке.

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