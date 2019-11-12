Петербургский реставратор рассказал о секретах арки Главного штаба

Санкт-Петербург, 12 ноября. Известный реставратор Петр Португальский рассказал, что у памятников всего два врага: некачественное исполнение и технические ошибки. Именно это случилось с аркой Главного штаба в Петербурге.

Португальский отметил, что декор и колесница Славы на арке Главного штаба сделаны неправильно. По его словам, император Николай I захотел, чтобы в Петербурге появилась такая же величественная композиция как на Бранденбургских воротах в Берлине.

Однако немецкая скульптура была выполнена из литой меди толщиной 10 мм. Такую конструкцию петербургская арка могла бы не выдержать. В итоге композицию сделали из меди 0,8 мм на демидовских заводах. А в смете было указано, что ее произвели в Англии.

«По нашим прикидкам, было расхищено 80% сметы! Даже чугунное основание было отлито некачественно», — пояснил реставратор, его слова приводит «Петербургский дневник».

Реставратор добавил, что специалистам пришлось хорошо поработать при восстановлении арки. Полые фигуры заполнили пеной, теперь памятнику не угрожает агрессивная окружающая среда.

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