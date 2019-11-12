Котельные Петербурга перейдут на новую технологию очистки нагревательной системы

Санкт-Петербург, 12 ноября. Котельные Петербурга с 2020 года перейдут на новую технологию очистки нагревательной системы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналистам показали эффективность магнитострикционной очистки котлов. Специальные преобразователи создают магнитное поле, в результате чего от металла отваливаются вредные примеси.

По словам экспертов, толщина накипи внутри магистрали в 1 миллиметр в два раза снижает коэффициент теплопередачи. Новая технология позволит быстро и эффективно очищать котлы в городских котельных.

Процедура проводится без остановки котельной и без вредных химических примесей. Это в четыре раза повысит эффективность работы котельной, а жители не почувствуют перепада температур.