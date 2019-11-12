Две иномарки столкнулись на набережной реки Фонтанки в Петербурге, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 12 ноября. Две иномарки столкнись на набережной реки Фонтанки в Северной столице, в распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места дорожно-транспортного происшествия.

По имеющимся данным, две иномарки столкнулись на набережной Фонтанки около дома №136. Отмечается, что хетчбек на перекрестке влетел в Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время другие подробности неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП.