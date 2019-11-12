Беглов назвал петербургскую полицию одной из лучших в России

Санкт-Петербург, 12 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время торжественного вечера в Ледовом дворце обратился к городской полиции, поздравив ее сотрудников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам Беглова, полиция Санкт-Петербурга является одной из лучших в стране. Он напомнил, что на сегодняшний день в правоохранительных органах Петербурга служит 18 тысяч человек, причем треть из них являются женщинами.

Губернатор отметил, что город заботится об условиях работы полицейских, приобретая для их нужд современную технику и автомобили, а также проводя своевременный ремонт служебных зданий. Как отметил Беглов, в следующем году на поддержку ведомства из бюджета будут выделены 450 миллионов рублей.

Напомним, в конце августа петербургские пожарные получили новую спецтехнику и снаряжение. 15 современных пожарных машин отечественного производства появились в тринадцати пожарных частях. Техника была приобретена на средства городского бюджета в рамках реализации государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». Только в этом году для подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб была закуплена техника и снаряжение на сумму 262 млн рублей.