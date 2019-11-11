Жан-Поль Готье покажет в Петербурге свое скандальное шоу Fashion Freak Show 

Санкт-Петербург, 11 ноября. Эксцентричный кутюрье Жан-Поль Готье представит свое Fashion Freak Show в Петербурге. Специально для необычной поставки мастер создал сотни костюмов.

Впервые в России дни модного показа легендарного Готье пройдут с 31 января по 2 февраля 2020 года в БКЗ «Октябрьский». Провокационный кутюрье покажет российской публике свое Fashion Freak Show.

Премьера необычного шоу состоялась в сентябре прошлого года в кабаре «Фоли-Бержер» в Париже и стала беспрецедентной для мировых подмостков. Удивительная смесь танцевального ревю и модного показа, под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка — постановка стала своего рода исповедью Жан-Поля Готье. Специально для нее кутюрье создал сотни костюмов, сообщают «Невские новости».

«Я всегда предпочитал женщин с характером стереотипным хорошим девочкам, всегда любил чудаков, провокаторов, смешение разных эстетик, неожиданные откровения. И эту трансгрессивную энергию я выпускаю на свободу. Это шоу — история моей жизни, вещей, которые я пережил, видел и любил. А также истории, которые я никогда не рассказывал раньше!» — рассказывал о своем шоу Готье.

С именем Жан-Поля Готье связано почти 40 лет истории высокой моды. За это время модельер успел спровоцировать не один модный скандал. Он одевал мужчин-моделей в женские костюмы, приглашал участвовать в показах необычных моделей с пирсингом, изобрел конусообразный бюстгальтер, а сам не раз появлялся на публике в килте и убедил мужчин носить тельняшки, сообщала «Газета.ру».

В 1987 году на модельера обратила внимание Мадонна. Творческий союз певицы и кутюрье продлился четверть века. За это время Мадонна не раз появлялась в смелых образах от кутюрье, как во время собственных выступлений, так и на светских мероприятиях.