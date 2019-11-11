Беглов рассказал об успехах в замещении иностранных медикаментов

Санкт-Петербург, 11 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своей речи во время «Губернаторского эфира» затронул тему медицины и высоких технологий.

Он отметил, что в Северной столице уже производятся медикаменты, которые успешно вытесняют западные аналоги. По его словам, в Санкт-Петербурге будет всегда приветствоваться деятельность, связанная с высокими технологиями.

«Мы стараемся поддерживать все отрасли, где у города есть хороший задел. Прежде всего — новые направления, связанные с высокими технологиями», — заявил губернатор Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, отечественные предприятия на данный момент производят более 250 видов различных медикаментов, из которых большая часть — жизненно важные для пациентов и ничем не уступают иностранным аналогам. Например, ГЕРОФАРМ занят производством инсулина, который раньше были вынуждены импортировать.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что соседство научного центра и производства положительно скажется на исследованиях и производству новых препаратов. Это благоприятно отразится и на петербургских студентах, которые получат возможность получать ценный опыт. В данный проект было вложено 4,5 млрд рублей.