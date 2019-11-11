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Беглов сообщил о переезде в Петербург ведущих мировых ученых

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Беглов сообщил о переезде в Петербург ведущих мировых ученых

Санкт-Петербург, 11 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время «Губернаторского эфира» рассказал о переезде в Северную столицу ученых с мировым именем.

Беглов сообщил, что вручил российский паспорт Екатерине Скорб, которая возглавляет Центр Инфохимии в ИТМО. 

«Скорб занимается информационными технологиями на молекулярном уровне»пояснил губернатор, его цитируют «Невские новости».

Беглов добавил, что в Петербург переехали химики Александр и Владимир Виноградовы. Они организовали химический кластер ИТМО.

По мнению главы города, это говорит о том, что у Петербурга большое будущее. Только в успешный город приезжают талантливые и высококвалифицированные кадры.

Ранее сообщалось, что в Смольном состоялось заседание правительства города. Беглов утвердил список объектов для выкупа под социальную инфраструктуру. Также власти приняли программу развития государственной службы.

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