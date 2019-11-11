В РГПУ Герцена не хотят проводить проверку сообщений СМИ о домогательствах Вишневского

Санкт-Петербург, 11 ноября. Российский государственный педагогический университет имени Герцена так и не провел проверку в вузе в связи с появлением в СМИ информации о домогательствах со стороны депутата и преподавателя Бориса Вишневского.

Глава пресс-службы петербургского университета Лариса Кузьмина подчеркнула, что студенты с жалобами к руководству не обращались.

«Я вам уже говорила, и новой информации не появилось. Он преподает у нас только на втором курсе, а на первом он не преподавал. И к нам по-прежнему никто не обращался с жалобами», — сказала женщина в беседе с Nation News.

Ранее в прессу просочилась информация о непристойном поведении «яблочника». Выпускница РГПУ имени Герцена обвинила Вишневского в домогательствах. По ее словам, депутат приставал к ней и еще к нескольким студенткам. Сам парламентарий опровергает обвинения.

После этого более сотни петербуржцев потребовали провести проверку Вишневского на предмет развратных действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, в понедельник заявил, что жалобы студентов на домогательства со стороны преподавателей будут рассмотрены в установленном порядке.

Соратники петербургского парламентария тем временем пытаются найти девушку, которая рассказала откровенную историю о домогательствах со стороны Вишневского. Они также звонят в редакцию Nation News и угрожают расправой.