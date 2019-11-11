Молодая женщина пострадала при взрыве паропровода на заводе «Балтика» в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Молодая женщина пострадала в результате прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании «Балтика» на севере Петербурга.

По данным «Невских новостей», пострадавшую 1995 года рождения госпитализировали с места происшествия.

«Она доставлена в третью городскую больницу. Врачи диагностировали у нее ожог руки. Кроме того, на месте осмотрели еще одного человека. Он от госпитализации отказался», — уточнил источник издания.

В настоящее время на место прибыла аварийная служба. Она устраняет последствия ЧП. Предприятие расположено на территории промзоны «Парнас», поэтому инцидент никак не отразился на домах жилого квартала «Северная долина». Завод также продолжает работу в штатном режиме.

В МЧС Петербурга добавили, что в результате прорыва пострадало здание проходной предприятия: на площади 40 квадратных метров были выбиты стекла. Кроме того, повреждения получили четыре припаркованных рядом автомобиля.