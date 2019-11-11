Радиостудия и детская зона появятся в коворкинге Oхта lab в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Культурно-образовательное пространство Oхта lab в торговом центре «Охта-Молл» закрыли на реконструкцию.

Коворкинг поменяет формат и откроется в начале 2020 года. Новая площадка площадью 1000 квадратных метров разместится на третьем этаже здания.

Организаторы обещают, что здесь будут проходить семинары по воспитанию детей, заседания родительского клуба. После реконструкции пространство будет иметь семейный формат.

Для детей сделают отдельную зону, на входе в коворкинг установят функциональный арт-объект, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил список объектов для выкупа под размещение образовательных и медицинских учреждений.