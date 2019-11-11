Беглов утвердил программу развития госслужбы в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов и члены правительства приняли новую программу развития государственной службы.

11 ноября в Смольном состоялось заседание правительства. Темой заседание стал вопрос о развитии государственной гражданской службы на 2019-2020 годы.

Власти Петербурга решили создать центр привлечения и оценки персонала, пишут «Невские новости». Еще одно важное нововведение — стажировка госслужащих в других странах.

Это поможет им перенять лучший зарубежный опыт и внедрить успешные практики в Петебурге.

Ранее сообщалось, что Беглов утвердил список объектов для выкупа под социальную инфраструктуру.