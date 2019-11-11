Беглов утвердил выкуп 17 социальных объектов на 2,6 млрд рублей

Санкт-Петербург, 11 ноября. Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) дополнительно выкупит 17 объектов в государственную собственность до конца 2019 года.

Перечень объектов для социальной инфраструктуры на 2,6 млрд рублей утвердил губернатор Александр Беглов. Среди них помещения под объекты здравоохранения, дошкольного образования, многофункциональные центры.

Власти Петербурга выкупят Постоялый двор Слепушкина, который является объектом культурного наследия. По решению суда здание изъяли у АО «Технопарка» по причине ненадлежащего содержания.

Здесь планируют открыть филиал музея «Невская застава». Еще несколько объектов выкупят для размещения муниципальных организаций, в том числе ассоциации детей-инвалидов, пишут «Невские новости».

Ранее глава Петербурга рассказал, что в городе много проблем в сфере здравоохранения. Он считает, что они требуют немедленного решения. Беглов призвал укреплять первичного звено медицины, в том числе поддерживать молодых специалистов, повышать заработную плату врачам.