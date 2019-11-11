Мигранта задержали в Петербурге за изнасилование школьницы

Санкт-Петербург, 11 ноября. Правоохранители задержали в Петербурге гражданина Таджикистана по подозрению в изнасиловании школьницы, сообщил источник.
9 ноября в полицию обратилась жительница Мурино. По словам женщины, ее 11-летнюю дочь изнасиловали в лифте.
10 ноября полиция задержала уроженца Средней Азии 1995 года рождения. Мужчина прибыл в Россию на заработки, в стране он находится легально.
Возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».
Ранее сообщалось, что водитель такси ограбил и изнасиловал в Петербурге женщину-инвалида.