Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мигранта задержали в Петербурге за изнасилование школьницы

157
0 Оставить комментарий

Мигранта задержали в Петербурге за изнасилование школьницы

Санкт-Петербург, 11 ноября. Правоохранители задержали в Петербурге гражданина Таджикистана по подозрению в изнасиловании школьницы, сообщил источник.

9 ноября в полицию обратилась жительница Мурино. По словам женщины, ее 11-летнюю дочь изнасиловали в лифте.

10 ноября полиция задержала уроженца Средней Азии 1995 года рождения. Мужчина прибыл в Россию на заработки, в стране он находится легально.

Возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что водитель такси ограбил и изнасиловал в Петербурге женщину-инвалида.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров