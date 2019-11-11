Профессора-расчленителя в Петербурге спас ранее судимый безработный

Санкт-Петербург, 11 ноября. Ранее судимый житель Петербурга спас на реке Мойке профессора СПбГУ Олега Соколова, который, предположительно, пытался избавиться от останков убитой женщины. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранним утром 9 ноября в полицию позвонил неработающий петербуржец, заметивший падение мужчины в реку Мойку. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Сотрудники МЧС выловили из воды пострадавшего, им оказался Олег Соколов 1956 года рождения. При себе профессор имел рюкзак с пакетом, в котором находились отрубленные кисти рук.

Во время осмотра квартиры Соколова полиция обнаружила голову женщины 1995 года рождения, уроженки Краснодарского края.

Правоохранители изобличили профессора в том, что в ночь на 8 ноября он выстрелил в сожительницу Анастасию Ещенко из обреза малокалиберной винтовки. Затем подозреваемый расчленил тело погибшей и утопил в Мойке.

На месте преступления изъяты отпечатки пальцев, одежда, веревка, биоматериалы, пистолет, топор, два ножа, патроны, пакеты для мусора и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.

Ранее один из студентов СПбГУ рассказал, что Соколов был очень несдержан. Он позволял себе кричать на студентов и ругался на них по-французски.

На портале Change.org появилась петиция, под которой подписались более тысячи человек. Они потребовали уволить руководство СПбГУ после трагедии с Ещенко.