Петербургский таксист изнасиловал в машине инвалида-колясочницу

Санкт-Петербург, 11 ноября. Водитель такси в Петербурге надругался над инвалидом-колясочницей, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел 10 ноября, пострадала женщина 1993 года рождения. По ее словам, на нее напал таксист на Красносельском шоссе.

Мужчина усадил ее в Daewoo Gentra и надругался, после чего отобрал 900 рублей. Затем мужчина потребовал передать ему пять тысяч рублей за отмененный вызов.

Он довел свою жертву до квартиры, забрал деньги и скрылся. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петергофе мужчина полтора года совершал действия сексуального характера в отношении школьницы.