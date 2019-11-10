Стали известны подробности убийства аспирантки, в котором подозревают доцента СПбГУ

Санкт-Петербург, 10 ноября. Петербургская аспирантка, в убийстве которой подозревают доцента СПбГУ Олега Соколова, погибла от огнестрельного оружия. Об этом в воскресенье заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, жертвой преступления стала 24-летняя Анастасия Ещенко — учительница истории и аспирантка СПбГУ. Согласно предварительным данным, она была убита еще 7 ноября. Предполагается, что Соколов застрелил свою бывшую ученицу и возлюбленную, а после спрятал тело с намерением избавиться от него по частям.

Лишенное головы и рук тело девушки было найдено в квартире профессора на набережной Мойки, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Брат убитой рассказал телеканалу РЕН ТВ, что незадолго до смерти Анастасия позвонила ему и пожаловалась на сожителя, который ударил ее. Причиной ссоры стал день рождения знакомой, на который хотела пойти девушка. После этого она ушла из дома Соколова, но должна была вернуться за вещами.

Ранее сообщалось, что из Мойки вытащили доцента СПбГУ, который пытался утопить в реке пакет с отрезанными женскими руками. В доме историка полиция нашла обезглавленное тело девушки. Преподаватель уже сознался в убийстве. В ближайшее время психиатры должны проверить его на вменяемость.