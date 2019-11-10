Знакомая доцента СПбГУ Соколова пожаловалась на домогательства

Санкт-Петербург, 10 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки, также мог быть замешан в сексуальных домогательствах. Об этом порталу «Невские новости» рассказала фотограф Надежда Капранова, которая несколько лет назад стала жертвой харассмента со стороны преподавателя.

С Соколовым ее в свое время познакомил их общий знакомый, который порекомендовал доцента СПбГУ как выдающегося человека. В 2014 году Соколов позвонил Капрановой и предложил обсудить возможную работу у себя дома. Когда девушка пришла к историку, то обнаружила вино и накрытый стол. Профессор предлагал своей гостье поесть и выпить, однако она отказалась. Тем не менее ей все же пришлось сесть за стол, чтобы не обидеть своего собеседника.

На протяжении долгого времени он рассказывал об организованных им исторических реконструкциях, а потом решил показать свой портрет на стене. Девушка заметила, что хозяин дома подходит к ней все ближе. Она отодвигалась от него, но профессор снова и снова приближался.

«Потом уже просто руки начал ко мне протягивать, я впала в состояние шока. Тогда меня хватило только на то, чтобы сказать: «О нет, давайте без этого». Он удивился. Сказал, что все «его» уехали на дачу (речь идет о жене и детях — Прим.ФАН) и нам никто не помешает», — вспоминает Капранова.

Уже в дверях, когда журналистка обувалась, Соколов сделал несколько попыток ее поцеловать. Из квартиры она практически выбежала.

Отметим, что это уже не первый выявленный случай сексуальных домогательств со стороны преподавателей СПбГУ. На днях одна из выпускниц учебного заведения сообщила о домогательствах со стороны преподавателя политологии и депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. По ее словам, домогательствам подверглись еще четыре девушки. Сам депутат все обвинения отрицает.

Напомним, что накануне Соколова вытащили из Мойки, где он пытался утопить пакет с отрезанными руками 24-летней аспирантки, с которой он встречался. Дома у профессора полиция обнаружила обезглавленное тело девушки. Преподаватель уже сознался в убийстве.