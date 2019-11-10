Петербуржцы потребовали проверить Вишневского после обвинений в домогательствах

Санкт-Петербург, 10 ноября. Жители Петербурга призвали правоохранительные органы проверить депутата городского Заксобрания и преподавателя СПбГУ Бориса Вишневского, которого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

«Преподавать — значит не только передавать знания, но и подавать пример. Какой пример может подать взрослый человек, который так пользуется своей властью? Подрастающее поколение – это наше будущее. Проверка необходима, если мы хотим жить в справедливой и безопасной стране», — говорится в тексте петиции, которую подписали уже 109 человек.

Напомним, что на днях бывшая студентка Вишневского Кристина направила в редакцию портала Nation News письмо. В нем девушка рассказала о домогательствах со стороны преподавателя, которые произошли, когда она училась на первом курсе. При этом Кристина утверждает, что жертвами харассмента стали еще четыре девушки.

По словам автора письма, Вишневский намерено выбирал девушек, которые приехали из провинции, поскольку у них в Петербурге нет ни друзей, ни родственников. При этом сам Вишневский все обвинения отрицает, утверждая, что никогда не вел лекций для студентов первого курса.