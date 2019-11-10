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Психиатры проверят подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ

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Психиатры проверят подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ

Санкт-Петербург, 10 ноября. Подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ Олега Соколова проверят на вменяемость. Об этом в воскресенье сообщил представитель СК России по Петербургу и Ленобласти.

«Это обычная для подобных уголовных дел процедура», — пояснили «Российской газете» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте Соколова. Заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об аресте, состоится 11 ноября.

Напомним, что доцент СПбГУ подозревается в убийстве аспирантки, с которой он встречался. Мужчину вытащили из Мойки, где он пытался утопить пакет с отрезанными руками своей возлюбленной. При осмотре его квартиры полицейские обнаружили обезглавленное тело. Как сообщает телеканал «Мир 24», подозреваемый сам оформил явку с повинной и уже дал признательные показания.

Также сообщалось, что Соколов после убийства девушки планировал совершить самоубийство, облачившись предварительно в костюм Наполеона (преподаватель изучал жизнь французского императора). Причем сделать это профессор собирался в Петропавловской крепости — на глазах у туристов.

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Источник: Российская газета
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