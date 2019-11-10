Вопрос об аресте доцента СПбГУ будет рассмотрен 11 ноября

Санкт-Петербург, 10 ноября. Суд Петербурга назначил на 11 ноября заседание по вопросу об избрании меры пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Заседание по избранию меры пресечения Соколову состоится в понедельник в Октябрьском районном суде», — говорится в сообщении.

Представитель СК России подчеркнул, что следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Накануне из Мойки вытащили доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Олега Соколова, который пытался утопить пакет с отрезанными женскими руками. Дома у него полиция нашла тело без головы. Сам подозреваемый был госпитализирован с обморожением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Предположительно фрагменты тела, от которого пытался избавиться Соколов, принадлежали его бывшей аспирантке. Супруга доцента СПБГУ знала о романе своего мужа с девушкой. Близкая подруга семьи и коллега профессора рассказала, что аспирантка увела его из семьи, а конфликты возникали на почве ревности к дочерям Соколова.