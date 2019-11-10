Найденный в Мойке череп человека не принадлежит убитой петербургской аспирантке

Санкт-Петербург, 10 ноября. Водолазы, изучающие дно реки Мойка в рамках расследования убийства петербургской аспирантки, обнаружили половинку черепа человека. Однако, по словам источника портала «Невские новости», череп принадлежит не убитой девушки, а другому человеку.

Следователи отметили очень аккуратный срез. Не исключено, что это экспонат из кабинета биологии.

Накануне из Мойки вытащили доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Олега Соколова, который пытался утопить пакет с отрезанными женскими руками. Дома у него полиция нашла тело без головы. Сам подозреваемый был госпитализирован с обморожением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Предположительно фрагменты тела, от которого пытался избавиться Соколов, принадлежали его бывшей аспирантке. Супруга доцента СПБГУ знала о романе своего мужа с девушкой. Близкая подруга семьи и коллега профессора рассказала, что аспирантка увела его из семьи, а конфликты возникали на почве ревности к дочерям Соколова. Как сообщает газета «Известия», следствие уже направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого.