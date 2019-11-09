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Беглов сообщил, когда все здания Петродворцового района получат паспорта готовности к зиме

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Беглов сообщил, когда все здания Петродворцового района получат паспорта готовности к зиме

Санкт-Петербург, 9 ноября. Все здания Петродворцового района Петербурга к 15 ноября получат паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам градоначальника, сейчас к зиме готовы 90% объектов.

«90% уже получили паспорта готовности, осталось решить вопросы по некоторым объектам», — цитирует слова Беглова издание «Невские новости».

9 ноября состоялся визит главы города в Петродворцовый район. В рамках поездки Беглов посетил крытый каток «Ледовой арены» спортивной школы «Манеж» в поселке Стрельна. Хоккеисты «СКА-Стрельна» подарили губернатору футболку клуба. Александр Беглов, в свою очередь, оставил автограф на шайбе.

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Источник: Невские новости
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