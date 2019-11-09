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Харассмент Вишневского прокомментировали в Заксе Ленобласти

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Харассмент Вишневского прокомментировали в Заксе Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал с пониманием отнестись к ситуации, в которую угодил депутат петербургского Закса Борис Вишневский.

Ранее выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает Вишневский, обвинила парламентария в домогательствах. По ее словам, активный сексуальный интерес депутат проявлял не только к ней, но и к нескольким другим своим студенткам.

Петров не стал осуждать Вишневского за пристрастие к юным студенткам. По словам депутата, каждый случай нужно рассматривать в отдельности, и не за каждый из них нужно наказывать.

«Существует давняя академическая традиция, насколько мне известно, — преподаватели и профессора зачастую берут себе в жены или спутницы жизни молодых студенток. Похожая ситуация, кстати, была и у самого Федора Достоевского», — сказал Петров.

Вводить дополнительное государственное регулирование в вопросе взаимоотношений полов парламентарий счел нецелесообразным.

«Тема харассмента при деловых отношениях сейчас на пике общественного обсуждения — не каждый случай заслуживает административного внимания. Нужен ли новый закон при том, что старые законы исполняются через раз или совсем не исполняются? Не думаю. Надо учиться соблюдать существующие правила», — уверен Владимир Петров.

Напомним, письмо бывшей студентки РГПУ имени Герцена опубликовало издание «Народные новости». Девушка заявила, что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц. При этом точное число пострадавших от действий парламентария, по словам Кристины, неизвестно. Девушка добавила, что часто объектами домогательств «яблочника» становились первокурсницы, которым едва исполнилось 18 лет. Кроме того, политик проявлял интерес и к юношам.

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